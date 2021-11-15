Дети из нескольких районов Карелии бесплатно поедут на российские курорты

Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на российские курорты.

Правительство РФ утвердило постановление о бесплатных путёвках на курорты России для детей, проживающих в регионах Арктической зоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

«С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. Порядок и условия новой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Уточняется, что длительность такой путёвки должна составлять от семи до 21 дня.

Напомним, в Карелии к арктической зоне относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ.