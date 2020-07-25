890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
Сегодня 16:23
В Карелии хозяйка пяти лающих по ночам собак получила штраф 8
Сегодня 15:30
"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии 1
Сегодня 14:08
Патриарх Кирилл благословил игумению Феофанию продать Mercedes, купленный за 9,5 млн рублей 1
Сегодня 19:40
Глава Минздрава Карелии: "Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу"
Сегодня 13:43
Мотоциклист разбился в селе Карелии
Сегодня 17:08

Дети Михаила Ефремова уехали отдыхать несмотря на арест отца

Новости. Общество
21:40, 25 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Загрузка...

Пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом в ожидании суда, Никита и Вера устроили себе летний отдых.

В то время как актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом после смертельного ДТП, ожидая суда, его дети решили не лишать себя возможности отдохнуть, пишут "Дни.ру".

Ефремов младший со своей гражданской женой Марией Иваковой уехал покорять просторы Алтая. На днях он вернулся в Москву и сразу навестил отца, чтобы поддержать его и вместе посмотреть футбольный матч. О своей поездке 32-летний Никита восторженно писал в своем микроблоге в Instagram, публикую живописные пейзажи горного Алтая. Молодой актер признался, что отсутствие сети благотворно сказалось на его состоянии: " Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях, затем телефон используется только как фотоаппарат. Чем быстрее я сдаюсь, отпуская ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе".

Младшие дети Михаила Ефремова Надя, Борис и Вера отдыхают в загородном доме актера вместе с мамой Софьей Кругликовой. Сейчас 16-летняя Вера по традиции отправилась отдыхать в лагерь.

Стоит отметить, что раньше семья актера предпочитала отдыхать в Юрмале на даче, куда из США прилетала теща Михаила Ефремова, чтобы увидеться с родными. В этом году пандемия внесла свои коррективы в привычный распорядок жизни семьи артиста. Из-за закрытых границ теща прилететь не смогла, да и в Юрмалу пока попасть невозможно.

Ранее гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Чтиво

24.07.2020 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 32
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»