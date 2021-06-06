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«Дети рискуют упасть в яму с мазутом»: нефтепродукты из опасной бочки вновь потекли по поселку Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:06, 07 Июня 2021
фото: © 64parallel.ru

В поселке Заречный, где в прошлом году разлился мазут, опасная бочка вновь дала течь.

Жители Заречного жалуются, что бочка с нефтепродуктами, поврежденная в прошлом году, снова потекла. Возле нее сейчас большая яма, наполненная мазутом. В администрации ждут, когда собственник участка, на котором стоит емкость, проявит инициативу. Об этом пишет сетевое издание «64 параллель».

По словам местного жителя, утечка нефтепродуктов возобновилась после того, как спали морозы. Опасное вещество из бочки уже наполнило большую яму, которая никак не огорожена, рядом играют дети и рискуют упасть в глубокую лужу мазута.

 

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом 2020 года начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали. Отверстие в бочке заделали, но на землю успело вылиться около 200 литров мазута, он пропитал грунт. Отходы убирали до самой зимы.

В отделе ГО и ЧС администрации Костомукшского городского округа «64 параллели» прокомментировали ситуацию так: «Емкость из-под нефтепродуктов находится на частной территории, на личном земельном участке, предназначенном под ИЖС. Напомним, что проведение работ по его планировке и послужило причиной повреждения бочки и разлива ее содержимого летом прошлого года. Собственник, действия которого повлекли за собой повреждение емкости, обратился за помощью в администрацию Костомукшского городского округа. Специалисты ГО и ЧС мэрии совместно с сотрудниками МЧС, понимая опасность сложившейся ситуации, оперативно приступили к первоначальным работам по откачке оставшегося топлива, которое было утилизировано в декабре 2020 года в соответствии с требованиями законодательства.

Вывоз и утилизацию бочки должен обеспечить собственник участка, для чего ему необходимо заключить договор со специализированной организацией, имеющий лицензию на утилизацию отходов такого класса опасности, как нефтепродукты. Несмотря на то, что финансовые средства для проведения каких-либо работ, касающихся вышеуказанной емкости, в городской бюджет не заложены, администрация готова оказать помощь в работах по вывозу бочки, но инициатива должна исходить от владельца участка.

Что касается детей, играющих на частной территории, собственнику во избежание неблагоприятных последствий стоит установить ограждение, препятствующее проникновению на участок посторонних».

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Комментарии

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наташка
2021-06-07 15:28:32
Узнав про это я срочно побежала к депутатам от яблока слабуновой и рогалевичу, потому что рогалевич очень любил раньше всякие помойки фотографировать. Но потом приняла таблетку, успокоилась и никуда не пошла.
Изя
2021-06-07 15:16:25
Где правят приставы и буряты кругом разруха ( off ) :)
врунофф
2021-06-07 15:52:06
Изя, где педросы :) Где протестуны и яблочнутые - там краснокнижные лишайники
Изя
2021-06-07 15:58:46
врунофф, )))))
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