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В Карелии наказали мужчину, из-за которого разлился мазут в поселке Заречный

Новости. Общество
15:26, 11 Сентября 2020
фото: © "64 параллель"
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Мужчину, допустившего разлив нефтепродуктов в поселке Заречный, привлекли к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, бочка, оставшаяся от старой котельной в Заречном, дала течь после проведения земляных работ. 

В администрации округа прошло заседание рабочей группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были назначены ответственные лица за каждый участок работ по ликвидации розлива и утилизации отходов. Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки

Установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости.

Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.

 

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