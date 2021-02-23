Дети силовиков и спортсмены встретятся на борцовском ринге в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдет традиционный турнир Карелии по самбо среди допризывной молодёжи, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 27 февраля, в Петрозаводске состоится республиканский турнир по самбо среди допризывной молодёжи, воспитанников спортивных школ и детей сотрудников Министерства внутренних дел и Управления Росгвардии по Карелии. На борцовском ковре встретятся спортсмены 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 12 часов. Его участники почтят память основателя турнира - Заслуженного тренера России, доктора технических наук, профессора, почётного президента Федерации самбо республики Ильи Шегельмана, который стоял у истоков Карельской школы самбо.

Церемонию посетят представители региональных ведомств - Управления ФСБ, Управления Росгвардии, Министерства внутренних дел, Министерства образования и спорта; Карельской федерации самбо, петрозаводской Спортивной школы олимпийского резерва №5, Карельского отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо", благотворительного фонда "Северный духовный путь". Перед гостями турнира выступит солист Музыкального театра Карелии, лауреат международных фестивалей Сергей Тужик.

Соревнования пройдут в ФОКе на ул. Ключевой, 10.

Расписание мероприятий турнира:

10.00 - Встречи 2007-2008 г. р. (2009 г. р. по специальному допуску)

12.00 - Торжественное открытие

14.00 - Награждение призёров и победителей турнира

14:30 - Встречи 2005-2006 г. р. (2007 г. р. по специальному допуску)

17:00 - Награждение призёров и победителей турнира.