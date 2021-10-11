«Дети стали тяжелее болеть»: замглавы Минздрава Карелии о новой волне коронавируса

Заболеваемость детей коронавирусом в Карелии резко выросла по сравнению с прошлыми «волнами», и болезнь протекает тяжелее, чем раньше.

Об этом написала на своей странице «Вконтакте» первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.

Она сравнила показатели заболеваемости в сентябре — начале октября 2020 года с данными за аналогичный период 2021 года.

«В прошлом году за аналогичный период максимальное число инфицированных COVID-19 детей не превышало 10 за сутки. Больше всего детей с COVID-19 было зарегистрировано в период второй волны пандемии 03.12.2020, в этот день в Карелии новая коронавирусная инфекция была выявлена у 82 детей. В этом году максимальное число зафиксировано 7 октября — 64 случая.

Но главная опасность не в количестве. Сейчас дети стали тяжелее болеть, с развитием пневмонии и большим поражением легочной ткани», — сообщила замглавы Минздрава.

По ее словам, чаще всего дети заражаются от родственников. по COVID-19.



«Берегите детей! Родителям особенно важно сделать прививку против COVID-19 и соблюдать необходимые меры профилактика», — добавила Руотцелайнен.