Дети в Карелии вынуждены ходить в школу по проезжей части

Карельские активисты просят власти города Костомукши обезопасить подходы к двум школам, сообщили в пресс-службе ОНФ в Карелии.

Первый путь, который вызывает беспокойство у родителей, – от микрорайона малоэтажной застройки до лицея №1, расположенного на улице Калевалы. Общественники выяснили, что до этого образовательного учреждения, а также до гимназии на улице Первомайской дети идут почти 1,5 км в полной темноте.



"Дорога в школу никак не освещена. Кроме того, ребятам приходится передвигаться прямо по проезжей части, так как вдоль нее нет тротуаров. Еще одним опасным препятствием стали глубокие лужи с обломками льда и ничем не посыпанное дорожное полотно", – рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.





Кроме того, дойдя до освещенного перекрестка улиц Ленина и Ленинградской, общественники отметили, что лицеистам приходится перебегать дорогу с интенсивным движением автомобилей.



"Машины здесь практически не пропускают пешеходов. Было бы очень хорошо, если бы на этот участок дороги обратили пристальное внимание представители Госавтоинспекции", – подчеркнула Шаманская.



Вторым обследованным маршрутом стал путь от лицея через Центр внешкольной работы до улицы Ленинградской. Территория у этого здания была не убрана, поэтому участникам рейда пришлось идти по каше из грязи и льда, причем вдоль проезжей части: тротуаров здесь тоже нет. Но самым опасным участком школьного пути стала заброшенная девятиэтажка.



"Этот недострой никак не огорожен, поэтому здесь любят собираться подростки. Они также забираются на рядом стоящий подъемный кран, крюк которого даже не закреплен. Жители города и общественность не раз обращались по этому поводу к местным властям, напоминая о тех несчастных случаях, которые случались в городе с ребятами на подобных заброшенных стройках, но воз и ныне там", – сказала активистка.



По итогам рейда активисты Народного фронта призвали надзорные органы обратить внимание на опасный недострой, а администрацию Костомукши – обезопасить подходы к обследованным школам.

Ранее активисты пожаловались на то, что бродячие собаки пугают школьников в Кондопоге.