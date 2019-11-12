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Новости. Общество
15:37, 12 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Бродячие собаки пугают школьников в Карелии

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Дети в Кондопоге ходят в школу через заброшенный сквер, который освещается всего одним фонарем, сообщили в региональном отделении ОНФ в Карелии.

"Дети обратили наше внимание на заброшенный сквер, находящийся рядом со школой. Он освещается всего одним фонарем. По его периметру расположены сломанные скамейки, на которых частенько распивают спиртные напитки асоциальные люди. Кроме того, школьников пугают большие бродячие собаки", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина.

Тревогу у общественников также вызвало состояние некоторых лестниц, ведущих со всех сторон к стоящей на скале школе.

Опасными школьники назвали и некоторые подходы к школе, проходящие по проездным дворам и соединяющиеся с проезжей частью.

Местные жители пожаловались на неосвещенную двухкилометровую дорогу, по которой вдоль леса детям приходится ходить пешком в темноте. Выяснилось, что проектно-сметная документация по инфраструктуре данного микрорайона уже готовится. Побывав в этом районе, активисты ОНФ также отметили, что от дороги нет никакого перехода к конечной остановке автобуса. Поэтому школьники вынуждены перебегать ее перед машинами, в том числе и лесовозами.

Активисты призвали власти Кондопоги обратить внимание на все опасные участки школьных маршрутов, разработать дорожную карту по их решению и оперативно принять меры по решению имеющихся проблем.

Ранее общественники назвали самые опасные для детей участки Петрозаводска.

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