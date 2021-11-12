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Дети в Петрозаводске украли на горке у 4-летнего малыша снегокат

Новости. Происшествия
15:36, 29 Ноября 2021
фото: © latshen / irecomend.ru

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Петрозаводчанка рассказала, что снегокат у ее маленького ребенка украли прямо на горке у школы № 20.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка написала обращение с просьбой вернуть снегокат.
По ее словам, в воскресенье, 28 ноября, примерно с 17.00 до 18.00 на горке у школы № 20 кто-то из детей забрал снегокат ее 4-летнего ребенка.

«Во время катания даже и подумать не могли, что найдутся такие дети, которые могут из-под носа забрать чужое. Родители, кого вы воспитываете?! Да, мы виноваты, что не следили, но это не значит, что снегокат можно забрать. Надеемся на совесть детей и их родителей! Если ваш ребёнок принёс домой чужой самокат представленный на фото, верните, пожалуйста», — написала горожанка.

Отметим, что в МВД Карелии сообщили, что заявления о краже снегоката в полицию не поступало.

 

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Комментарии

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0ff
2021-11-29 15:58:25
Вот именно. Сбагрили ребенка на горку одного, потом ноют. Тиктокеры
кир
2021-11-29 16:08:13
0ff, согласен на все сто. :)
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