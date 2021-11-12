Дети в Петрозаводске украли на горке у 4-летнего малыша снегокат

Петрозаводчанка рассказала, что снегокат у ее маленького ребенка украли прямо на горке у школы № 20.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка написала обращение с просьбой вернуть снегокат.

По ее словам, в воскресенье, 28 ноября, примерно с 17.00 до 18.00 на горке у школы № 20 кто-то из детей забрал снегокат ее 4-летнего ребенка.

«Во время катания даже и подумать не могли, что найдутся такие дети, которые могут из-под носа забрать чужое. Родители, кого вы воспитываете?! Да, мы виноваты, что не следили, но это не значит, что снегокат можно забрать. Надеемся на совесть детей и их родителей! Если ваш ребёнок принёс домой чужой самокат представленный на фото, верните, пожалуйста», — написала горожанка.

Отметим, что в МВД Карелии сообщили, что заявления о краже снегоката в полицию не поступало.