Дети в центре помощи Петрозаводска оказались в опасности

На первом этаже центра помощи детям "Надежда" обнаружили подозрительный пакет, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник, 7 мая, в 14.15 на ул. Судостроительной, 24А в центре помощи детям "Надежда" на первом этаже был обнаружен подозрительный пакет.

Работали оперативные группы.

Пакет проверили. В нем оказались личные вещи.

Опасности не было.