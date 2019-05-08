Дети в центре помощи Петрозаводска оказались в опасности

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На первом этаже центра помощи детям "Надежда" обнаружили подозрительный пакет, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Во вторник, 7 мая, в 14.15 на ул. Судостроительной, 24А в центре помощи детям "Надежда" на первом этаже был обнаружен подозрительный пакет.
Работали оперативные группы.
Пакет проверили. В нем оказались личные вещи.
Опасности не было.
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