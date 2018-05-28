Дети вырастили и подарили Петрозаводску рассаду 200 цветов

Подаренную рассаду цветов дети вместе со взрослыми сами высадили на городские клумбы в рамках акции "Цветы - любимому городу", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Более 200 единиц цветочной рассады высажено в рамках акции "Цветы - любимому городу".

Участники традиционной акции украсили три клумбы у Галереи передовиков строительства Карелии на улице Ф.Энгельса.

Высадкой "именных" цветов занимались более 30 человек – воспитанники детских садов №64, 72, 89, 104, 112, школ №3 и №35, муниципального центра "Истоки". Они подарили городу более 200 единиц цветочной рассады.

Напомним, акция "Цветы – любимому городу", которая предоставляет всем желающим возможность внести свой вклад в украшение улиц Петрозаводска, проводится четвертый год подряд. Её участники самостоятельно выращивают цветочную рассаду, которая затем высаживается на городских клумбах.

Традиционно принимаются следующие виды растений: петунья, бархатцы, кохия, клещевина, колеусы, агератум, георгины однолетние, георгины "Веселые ребята", львиный зев, годеция.

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