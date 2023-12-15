Детей-сирот Карелии обеспечивают жильем

В текущем году 118 детей-сирот улучшили свои жилищные условия.

В Минсоцзащиты Карелии рассказали о том, что в текущем году 118 детей-сирот улучшили свои жилищные условия.

В Карелии ведется работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, отметили в ведомстве.

Так, дети-сироты республики могут получить квартиру по договору специализированного найма или приобрести жилье в собственность с помощью единовременной денежной выплаты за счет средств республиканского бюджета.

«В текущем году обеспечены жильем 69 человек из категории детей-сирот, из них 65 человек по договорам найма специализированных жилых помещений, 4 человека — по договорам соцнайма за счет муниципального жилищного фонда, — сообщила министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова.

Также в республике продолжается работа по предоставлению единовременной денежной выплаты на покупку жилья в собственность. С 1 января текущего года у детей-сирот старше 22 лет появилась возможность купить жилье на средства единовременной денежной выплаты.

«С начала 2023 года выдано более 85 свидетельств о предоставлении данной выплаты, более 50 человек уже приобрели свои квартиры в Кеми, Лоухах, Сегеже, Медвежьегорске и Петрозаводске. Купили жилье ребята и за пределами Карелии, это Новосибирск и Новгородская область», — добавила Ольга Соколова.

Ознакомиться с порядком предоставления выплаты можно по ссылке.

Если жилье приобретается с привлечением кредитных средств, предусмотрено оказание единовременной материальной помощи для оплаты части первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту. Размер материальной помощи с 16 марта увеличился на 200 тысяч рублей и составляет 500 тысяч рублей, но не более 50% от суммы первоначального взноса по ипотечному жилищному займу. Такой выплатой в этом году воспользовались 11 человек, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.