Детсад и еще несколько домов в Кеми остались без тепла из-за аварии

Во вторник утром в Кеми остановила свою работу котельная №2.
Как в социальной сети сообщили власти Кемского района, 26 декабря, в 09.10, отключили котельную №2 в райцентре. Причина – аварийные работы на теплотрассе.
Без теплоснабжения остались жильцы следующих домов: улица Каменева, 8, 8-А, 10, 12, 14, 16; детский сад на улице Минина, 6.
Руководители муниципальной коммунальной организации «КЭСНА» обещают восстановить теплоснабжение к 16.00.
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