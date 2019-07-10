Детсадовец из Петрозаводска стал автором идеи афиши Баренц экологического фильм фестиваля-2019

Тема фестиваля этого года отчистка мирового океана. Автор идеи афиши "Рыбки" – Нисконен Ярослав, воспитанник детского сада №89 в Петрозаводске.

Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019 пройдет с 21 по 29 сентября 2019 года в Петрозаводске (Россия) и Йоэнсуу (Финляндия), официально сообщили организаторы. 21 и 22 сентября пройдут показы в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, 1 июля БЭФФ закончил прием заявок фильмов на кинофестиваль. Отборочная комиссия приступила к отбору конкурсной программы фильмов. Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будут объявлены 1 августа 2019 года. Во время фестиваля в рамках конкурсной программы будут показаны мировые и российско-финские премьеры художественных и документальных фильмов.

Тема фестиваля этого года - отчистка мирового океана. Автор идеи афиши "Рыбки" – Нисконен Ярослав из детского сада №89 в Петрозаводске. Работа была представлена на конкурс БЭФФик-2019.

Баренц Экологической Фильм Фестиваль вошел в приказ от 25 июня 2019 года №837 "О внесении изменений в перечень, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2019 год, утвержденный приказом Минкультуры России от 27.02.2019 г. № 217".

Данное внесение в перечень дает право официально являться международным кинофестивалем и показывать фильмы без прокатного удостоверения с соблюдением всех правил международных фестивалей.

Деловая программа фестиваля включает Business Sustainability Forum, сессия сотрудничества креативных индустрий (киноиндустрия), Film Green Shooting Workshop, Coproduction фильм Питчинг, открытые лекции для зрителей, программа детского кино (при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Карелии).

Организаторы напоминают, что Баренц Экологический Фильм Фестиваль существует с 2011 года. Ежегодно получает около 2000 заявок от режиссеров со всего мира, включая Азию, латиноамериканские страны, Скандинавию и Россию. Международная конкурсная программа состроит ежегодно из 30 картин.

В 2018 году Конкурсная программа из 20 стран мира: 5 художественных полнометражных фильма, 7 документальных полнометражных фильмов, 6 анимационных фильмов, 8 игровых короткометражных фильмов, 8 документальных короткометражных и 7 фильмов в программе "Карельский взгляд" для режиссеров из Карелии.

В 2018 году проведено 72 показа фильмов и 19 дискуссий после фильмов, приехало 32 гостя, более 1000 зрителей на показах, 14 академических часов образовательной программы, подано 34 заявки на питчинг от режиссеров Северо-Запада России из них поддержано 3 проекта, посажено 10 деревьев, проведено 2 круглых стола по развитию регионального кино.