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Детсадовский полицейский проинспектировал улицы Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:35, 21 Октября 2022
фото: © МВД Карелии

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В Петрозаводске к пятилетнему дошкольнику, мечтающему стать полицейским, приехал в гости наряд ДПС, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска посетили в детском саду пятилетнего Глеба Сергиенко, который рассказал стражам порядка о том, что мечтает стать полицейским и с помощью родителей уже смастерил специальные средства, которые положены каждому сотруднику дорожно-постовой службы. 



Как выяснилось, его воодушевили ролики и мультфильмы, посвященные сотрудникам М. Д. Мальчик рассказал гостям о том, что особенно ему понравилась песня, которую называют неофициальным гимном ДПС — «Времена спокойные прошли».

Полицейские познакомили Глеба и его одногруппников с устройством патрульного автомобиля, рассказали, какой арсенал спецсредств имеется у настоящего полицейского, напомнили правила дорожного движения. 

Кроме того, на служебном автомобиле вместе с настоящим сотрудником полиции Глеб Сергиенко проинспектировал улицы Петрозаводска, проверил, соблюдают ли горожане правила дорожного движения. На память ему подарили элементы форменного обмундирования, яркий жилет и жезл регулировщика. Кроме того, он раздал своим товарищам по детскому саду световозвращающие элементы. 

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