Детская библиотека в Карелии получит 5 миллионов рублей за победу в конкурсе Минкульта России

Кондопожская детская библиотека победила во всероссийском конкурсе на создание модельных библиотек, сообщили в правительстве Карелии.

Кондопожская детская библиотека победила в конкурсном отборе Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек. Подразделение Кондопожской центральной районной библиотеки имени Б. Е. Кравченко получит 5 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование.

Всего победителями отбора стали 110 муниципальных библиотек из 51 региона России.

Кондопожская модельная библиотека станет уже пятой в Карелии, созданной в рамках нацпроекта «Культура». В Янишполе и Сортавале их уже модернизировали. В сентябре откроется обновленная библиотека в Вяртсиля, а в октябре — в Коткозере.