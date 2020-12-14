Тяга к детским игрушкам сделала из 18-летнего жителя Петрозаводска "уголовника"

Юный житель Петрозаводска, укравший из магазина два набора детских игрушек, находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД Карелии.

В начале декабря в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из торговых заведений. Они обнаружили пропажу двух детских наборов игрушек общей стоимостью 2 300 рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению причастен 18-летний горожанин. Он незаметно вынес товар, рассчитывая в дальнейшем его продать, но не успел.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.