Детские развлекательные центры снова ждут гостей

ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает в детские развлекательные центры.

Семейный активити-комплекс "Боше-Парк", парк развлечений "Муравейник", семейный парк активного отдыха Rocket Planet вновь открыты и приглашают в гости своих маленьких посетителей и их родителей. Здесь вас ждет море положительных эмоций, которые помогут зарядиться позитивом в эти холодные зимние дни!

А для того, чтобы вам было не только весело, но и комфортно, и безопасно, развлекательные центры хорошо подготовились: усилен клининг помещений и аттракционов, персонал использует защитные экраны, маски и одноразовые перчатки, на территории игровых центров расположены диспенсеры с антисептиком.

Проведите время безопасно, ярко и весело всей семьей и подарите своим детям незабываемые впечатления!

До встречи в ТРК "ЛОТОС PLAZA"

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