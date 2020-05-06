Детские сады откроются в Карелии не раньше июня

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает пока невозможным открытие дошкольных учреждений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель региона в ходе прямой линии в соцсетях ответил на вопрос о начале работы детских садов в республике.

"У нас болеют дети 2-4 лет, маленькие совсем. Поэтому в такой ситуации идти на открытие детских садов очень сложно. Пока это невозможно. Это мое ответственное решение, как и по общественному транспорту. Мы просто получим очень серьезное распространение инфекции. Но с 1 июня мы предлагаем органам местного самоуправления уже в летнем режиме определить создание дежурных групп и дежурных детских садов. Посмотрим, что будет 29 мая", - завил глава Карелии.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, когда откроются парикмахерские и косметические салоны.