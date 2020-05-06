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Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Новости. Общество
14:38, 07 Мая 2020
фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

В ходе прямой линии в "ВКонтакте" руководитель региона сегодня предположил, когда будут ослаблены ограничительные меры, связанные с закрытием салонов услуг из-за угрозы распостранения коронавируса.

"Предполагаем с 15 мая открыть различные салоны услуг: парикмахерские, косметологические салоны. Но будем смотреть, как 11, 12, 13, 14 мая люди будут вести себя в продовольственных магазинах, аптеках. Если мы увидим, что в целом общество реагирует, понимает важность новых условий жизни, мы готовы при очень жестких условиях открыть парикмахерские, салоны во всех районах республики", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в последствии будет рассмотрен вопрос и начала работы  непродовольственных магазинов.

"При соблюдении жестких мер, при реакции населения на те предложения, которые озвучены к исполнению с 10 мая (ношение масок), откроем салоны услуг, а потом и непродовольственные магазины", - сказал глава Карелии.

Напомним, жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-05-07 15:18:55
А где постригается Парфенчиков? Не нарушает ли самоизоляцию?
Вася
2020-05-07 15:05:21
Да не стоит,мы привыкли уже.
Гость
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