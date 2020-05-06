Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

В ходе прямой линии в "ВКонтакте" руководитель региона сегодня предположил, когда будут ослаблены ограничительные меры, связанные с закрытием салонов услуг из-за угрозы распостранения коронавируса.

"Предполагаем с 15 мая открыть различные салоны услуг: парикмахерские, косметологические салоны. Но будем смотреть, как 11, 12, 13, 14 мая люди будут вести себя в продовольственных магазинах, аптеках. Если мы увидим, что в целом общество реагирует, понимает важность новых условий жизни, мы готовы при очень жестких условиях открыть парикмахерские, салоны во всех районах республики", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в последствии будет рассмотрен вопрос и начала работы непродовольственных магазинов.

"При соблюдении жестких мер, при реакции населения на те предложения, которые озвучены к исполнению с 10 мая (ношение масок), откроем салоны услуг, а потом и непродовольственные магазины", - сказал глава Карелии.

Напомним, жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.