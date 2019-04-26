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Новости. Культура
12:42, 26 Апреля 2019
фото: Игорь Георгиевский

Детский день пройдет на острове Кижи

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Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых 1 июня на заповедный остров.

Заявки принимаются как от организованных групп школьников и дошкольников и сопровождающих их учителей и родителей, так и от семей. Вас ждёт яркая событийная программа  на острове Кижи! Участие в ней  по специальной цене.

Праздники и Детские дни на острове Кижи  – давняя добрая традиция. Во время их проведения остров превращается в весёлую познавательно-игровую площадку. Праздник, с которого начинается лето,  – прекрасный способ в конце учебного года поощрить детей ярким отдыхом в одном из красивейших мест на Земле!

В Международный день защиты детей маленьких и взрослых участников Детского дня  ждет увлекательное путешествие по острову Кижи, знакомство с его выдающимися памятниками, игры, викторины и вкусная еда на свежем воздухе. Приготовьтесь к открытиям!

"Остров сокровищ" - тема нынешнего Детского дня. Какие же сокровища откроет остров в этот день? Какие  из них вы уже знаете? Мельница? Часовня? Лемех? Уверены, что вы досконально знаете не все. Опытные экскурсоводы расскажут много нового и интересного, а мастера острова Кижи поделятся секретами своего ремесла.

Стоимость интерактивной программы – 2200 руб/чел. В стоимость включены: проезд до острова Кижи и обратно в Петрозаводск, входной билет в музей, экскурсионная и развлекательная программа, питание, чай и сладости.

Количество мест ограничено!

Справки и заявки по телефонам: 79-98-76, 79-98-78.

Контактное лицо: руководитель Детского музейного центра Марина Тойвовна Кочетыгова.

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