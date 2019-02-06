Детский омбудсмен Карелии прокомментировал видеообращение об изъятии детей у семьи костомукшан

Геннадий Сараев рассказал о ситуации с семьей из Костомукши, где органы опеки изъяли шестерых детей.

Ранее Член Общественной палаты России Элина Жгутова через видеоообращение в Интернете попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.

В видеоролике представлена версия семьи Киселевых о случившейся ситуации и о произволе со стороны социальных служб в отношении их детей.

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, в сложившейся ситуации все очень непросто.

"Там многое не соответствует действительности, - сказал Сараев, - но что именно Киселевы говорят не так, я не могу комментировать, так как в данном случае затрагиваются интересы детей, раскрывается их семейная тайна. Отмечу, что глава семьи вышел на семейное обучение не просто так, и эта информация есть у органов опеки. И ограничение родителей в правах родителей имеет под собой аргументацию. Информация, представленная в Интернете, содержит мнение только одной стороны – родителей. Они пытаются себя защитить в правах, распространяя свою версию случившегося".

Геннадий Сараев напомнил, что есть решение Верховного суда Карелии, вступившее в законную силу, и там "судья выступает с точки зрения защиты прав детей, а не с точки зрения защиты прав родителей".

"Ситуация эта сложилась давно, - сказал Геннадий Сараев, - и пока шел суд, к уполномоченному никто не обращался - ни до, ни после, ни во время. Все это происходило без запроса семьи о помощи. Семья скрывала информацию о происходящем. После вынесения решения Верховного суда семья уезжает из региона, не обратившись за помощью ни к кому, ни в одну правозащитную организацию. Они просто выехали из региона".

По словам детского омбудсмена, как только дети вернутся в Карелию и будут переданы в центр помощи детям в Костомукше, он предложит семье Киселевых свою помощь.

"Если они захотят, чтобы им помогли, то я привлеку специалистов, которые отвечают за оказание помощи детям, это психологи, социальные работники, - пояснил Сараев, - нужно будет проверить уровень знаний, соответствует ли он возрасту детей".

Конечно, как отметил омбудсмен, самым идеальным было бы "снять ограничение с родителей и вернуть детей в семью, но для этого родители должны показать, что они готовы обеспечить уход и присмотр за детьми, показать, что они готовы создать необходимые условия для развития, образования, получения медицинских услуг".

Напомним, еще 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Жительница Карелии не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело.