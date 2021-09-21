Детский омбудсмен поддержал петрозаводчанку, у которой забрали двоих детей

Ситуацию обсудили с участием мэра Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске состоялась встреча с участием уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, главы Петрозаводска Владимира Любарского и его заместителя Натальи Кармазиной. А также представителей республиканского Центра помощи детям. Участники обсудили ситуацию, в которой оказалась семья Ларисы Винярской из Петрозаводска.

История началась в декабре прошлого года, когда у приемной семьи изъяли двух детей – 12-летних брата и сестру. Ларисе позвонили из школы-интерната, где учится ее приемный сын и попросили срочно приехать, так как на теле у мальчика обнаружили пятна, похожие на синяки. Сотрудники интерната передали информацию в органы опеки, и вскоре мальчика вместе с его сестрой забрали из семьи. Позже суд признал Ларису Винярскую виновной в нанесении побоев, несмотря на то, что врачи диагностировали у ребенка синдром мраморной кожи – патологию сосудов, при которой на коже могут возникать пятна и покраснения. Брата и сестру отправили в Центр помощи детям, а городская администрация временно приостановила опеку. Накануне о ситуации напомнил один из популярных пабликов в соцсети, сообщив, что дети разлучены с приемной матерью почти девять месяцев.

По мнению карельских омбудсменов, решение об изъятии детей было поспешным. Об этом заявил накануне карельским СМИ уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев. Омбудсмен подчеркнул, что он поддерживает Ларису Винярскую, а юрист уполномоченного по правам ребенка поможет приемной маме оспорить решение суда и вернуть право опеке над детьми.

Поддержала коллегу и уполномоченный по правам человек Лариса Бойченко:

«По своей компетенции я получаю обращения о том, что органы опеки форсируют некоторые события, и мы работаем с ними в таких ситуациях. Правда, случаи, с которыми сталкиваюсь я, касаются взрослых людей, как правило, пожилых. Но и пожилые, и дети имеют свои права и желания, и хотелось бы, чтобы подобные ситуации решались, исходя именно из этого, более спокойно и тонко. Уверена, что дети Ларисы Винярской хотят быть с матерью, и надеюсь, что вопрос решится с учетом их мнения».

Центр управления регионом республики Карелия обратился к Геннадию Сараеву с вопросом о дальнейшей судьбе приемных детей Ларисы Винярской. Уполномоченный по правам ребенка сообщил, что сейчас вопрос можно будет решить в досудебном порядке. Рассказывая о сегодняшней встрече, Геннадий Сараев сообщил, о на ней были предложены варианты по решению ситуации.

«Разговор получился, глава городской администрации Владимир Любарский настроен конструктивно. Ситуация непростая, но выход из нее есть. Нам еще потребуются консультации с юристами, будем работать еще и самой приемной мамой, и с представителями опеки Но, в любом случае, главное – дети, а они хотят вернуться в семью, и окончательное решение будет приниматься, исходя из их интересов и для защиты их интересов.

По словам детского омбудсмена, конкретно говорить о решении проблемы можно будет не раньше чем через 10 дней.