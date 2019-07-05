Детский сад в Карелии оштрафовали за многочисленные нарушения

Детский сад в Сегеже оштрафовали за нарушения в рационе питания воспитанников, подборе мебели и освещении в раздевалках.

Мировой суд Сегежского района удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности детского сада № 10 города Сегежи.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, учреждение не выполнило предписания и не обеспечило подбор мебели в группах с учетом роста детей, соблюдение фактического рациона питания (гарнир, третье блюдо) и нормативной освещенности раздевалок. Кроме этого, в туалетах детского садика рядом с умывальниками не было дополнительных вешалок для полотенец по списочному составу детей. Также претензии касались расписания учебных занятий и перерывов.

Мировой суд Сегежского района за совершение административного правонарушения назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.