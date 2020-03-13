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Детский сад в районе Ключевского карьера в Петрозаводске решили построить 8 лет назад

Новости. Общество
12:42, 14 Марта 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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В 2013 году проект нового детского сада, который должны были возвести в парке "Каменный бор", был готов и прошел государственную экспертизу.

Как рассказал заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, публичные слушания по проекту решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа" состоялись 14 февраля 2012 года.  Согласно протоколу, за увеличение зоны объектов здравоохранения в районе Ключевского шоссе "за" высказались 109 человек. Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося.

«На тот момент жители поддержали внесение корректировки в правила землепользования: зона рекреации стала зоной объектов здравоохранения, которая позволяет строить детские сады. И люди знали, что в районе карьера будет возведено именно дошкольное учреждение. Когда прошли слушания, когда мнение горожан было учтено, в городе приступили к проектированию детского сада. В 2013 году проект был готов и прошел государственную экспертизу. Но, видимо, в тот момент сорвалась какая-то федеральная программа, и средств на строительство учреждения город не получил, - пояснил Евгений Перов.

Подробнее о ситуации со строительством детского сада в парке "Каменный бор" читайте здесь.

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