Детский сад в районе Ключевского карьера в Петрозаводске решили построить 8 лет назад

В 2013 году проект нового детского сада, который должны были возвести в парке "Каменный бор", был готов и прошел государственную экспертизу.

Как рассказал заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, публичные слушания по проекту решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа" состоялись 14 февраля 2012 года. Согласно протоколу, за увеличение зоны объектов здравоохранения в районе Ключевского шоссе "за" высказались 109 человек. Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося.

«На тот момент жители поддержали внесение корректировки в правила землепользования: зона рекреации стала зоной объектов здравоохранения, которая позволяет строить детские сады. И люди знали, что в районе карьера будет возведено именно дошкольное учреждение. Когда прошли слушания, когда мнение горожан было учтено, в городе приступили к проектированию детского сада. В 2013 году проект был готов и прошел государственную экспертизу. Но, видимо, в тот момент сорвалась какая-то федеральная программа, и средств на строительство учреждения город не получил, - пояснил Евгений Перов.

Подробнее о ситуации со строительством детского сада в парке "Каменный бор" читайте здесь.