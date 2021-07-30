Детский сад, закрытый в Петрозаводске из-за угрозы обрушения, откроют 4 августа

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что детский сад на улице Ленинградской, который был закрыт после многомиллионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, откроется 4 августа.

«Друзья, 4 августа открываем, наконец, здание детского сада на Ленинградской, - написал накануне Любарский на своей странице в соцсети. - Сегодня получено положительное заключение Роспотребнадзора. Помещения соответствуют всем требованиям, для детей созданы все необходимые условия».

По словам Любарского, здание на Ленинградской станет подразделением детского сада №111. Направления в него получили 180 детей, в том числе 80 малышей до 3 лет.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской, 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад № 53 был открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

В прошлом году детсад вернулся в собственность города.