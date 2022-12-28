Детский театр кукол поздравил тяжело больных жителей Карелии с Новым годом

Пациентов центра паллиативной помощи с праздниками поздравили артисты театра кукол и масок «Секрет», сообщили в Минздраве Карелии.
Юные артисты театра кукол и масок «Секрет» побывали в центре паллиативной медпомощи в Петрозаводске. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
«Чудо сотворили для пациентов центра паллиативной медицинской помощи ребята из театра кукол и масок «Секрет» вместе с близкими и родственниками пациентов.
Нам важно было создать атмосферу семейного праздника, чтобы пациенты и родственники вместе почистили и поели мандарины, душевно и тепло пообщались и побыли вместе, почувствовали связь поколений», - написал министр.
По его словам, подобные подарки пациентам паллиативного центра будут преподносить каждый год.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание