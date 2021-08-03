Детский театральный коллектив из Петрозаводска победил на всероссийском фестивале в Казани

Творческая лаборатория «ТеатRoom» Детского театрального центра Петрозаводска вошла в число победителей Всероссийского фестиваля «Поколение NEXT 2021».

Спектакль творческой лаборатории «ТеатRoom» по сказке Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» стал одной из четырех постановок, которые были признаны лучшими на Всероссийском фестивале детских театральных коллективов «Поколение NEXT 2021». Жюри конкурса, организованного Казанским государственным театром юного зрителя при поддержке Минкультуры РФ и Татарстана, оценило работу 10-13-летних петрозаводских артистов и режиссера, шикарные костюмы и музыкальное оформление спектакля.

Всего в фестивале приняли участие 119 коллективов со всей России. Творческая лаборатория «ТеатRoom» (руководитель Елена Политанская) после отборочного тура прошла в финал. В результате вместе с тремя другими финалистами коллектив Детского театрального центра столицы Карелии теперь покажет свою работу казанскому зрителю. «ТеатRoom» примет участие в творческих мастер-классах непосредственно во время самого проведения фестиваля с 20 по 23 сентября 2021.

Это не первая победа творческой лаборатории «ТеатRoom». Петрозаводский детский коллектив - лауреат многочисленных республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Сотни зрителей посмотрели спектакли лаборатории в Санкт-Петербурге, Москве, Симферополе, Великом Новгороде, Сочи, Краснодаре и других городах, и даже за рубежом: Париже, Варкаусе и Риме, сообщили в Детском театральном центре.