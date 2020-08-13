"Детство без опасности" будет проходить в Карелии

Федеральная образовательная программа для родителей "Детство без опасности", обучающая правилам перевозки детей в автомобиле, стартовала в Карелии.

В Петрозаводске 13 августа состоялась пресс-конференция, которая была посвящена старту в Карелии федерального проекта "Детство без опасности".

В рамках проекта в нашей республике будет реализовываться образовательная программа для родителей, обучающая правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе перинатального центра и роддомов. Целью программы является снижение последствий ДТП, происходящих с детьми-пассажирами при их перевозке на автомобилях.

Как рассказала руководитель проекта "Детство без опасности" Кристина Ляпистова, в России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги "Детство без опасности" стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено около 3 тысяч молодых мам и будущих родителей.

"В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задействованы в 2021 году, - отметила Кристина Ляпистова. - Всего с 2019 по 2021 годы проект охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования детских удерживающих устройств, соблюдения правил перевозки детей, а также обучать правилам перехода проезжей части с коляской".

Занятия, по словам руководителя проекта, будут проходить на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной аудиторией – это и молодые пары, ожидающие пополнения, и непосредственно роженицы, а также молодые папы, и даже бабушки с дедушками, которые тоже гуляют с колясками и перевозят детей в автомобилях.

Проект реализует отдел безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра "Движение без опасности".

В Карелии также проект реализовывается силами УГИБДД республики, при поддержке карельского Минздрава и министерства образования республики на базе перинатального центра.

Как отметила участвовавшая в пресс-конференции замминистра образования Наталья Волкова, вопросы безопасного поведения на дорогах, профилактики травматизма и оказания первой доврачебной медицинской помощи, включены в общеобразовательную программу. В школах проводятся профилактические занятия, созданы отряды юных инспекторов движения, а также инициативные группы родителей, которые патрулируют дороги у образовательных учреждений и смотрят, носят ли дети светоотражатели, объясняют ПДД. Министерством образования Карелии приобретены светоотражатели в количестве 20 тысяч штук для обучающихся начальных классов и воспитанников детских садов.

По словам первого замминистра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен, лечебные учреждения просто не могут не поддержать проект "Детство без опасности", так как именно медицинские сотрудники одними из первых приезжают на место ДТП, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

По информации Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, в 1 полугодии 2020 года в Карелии произошли 162 ДТП, большая часть которых (порядка 40%) произошли в результате столкновения автомобилей, общее число пострадавших составило 232 человека, из них дети – 24 человека.