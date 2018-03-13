Девять ветеранов ВОВ из Карелии так и не получили квартиры

Девять ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в Карелии, до сих пор стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Об этом рассказал первый заместитель министра соцзащиты республики Иван Скрыников во время своего выступления в карельском парламенте. Замминистра включил ситуацию с обеспечением жильем ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий в список главных проблем министерства, сообщают "Вести Карелии".

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