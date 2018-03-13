Девять ветеранов ВОВ из Карелии так и не получили квартиры

По теме
Загрузка...
Девять ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в Карелии, до сих пор стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
Об этом рассказал первый заместитель министра соцзащиты республики Иван Скрыников во время своего выступления в карельском парламенте. Замминистра включил ситуацию с обеспечением жильем ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий в список главных проблем министерства, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
Сегодня 12:06
Капитал
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии