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Девочек-белочек ищут для живого уголка при православном храме на севере Карелии

Новости. Общество
09:14, 21 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Благочиние Беломорского района"
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Православный приход храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске просит помочь приобрести для живого уголка детской площадки новых питомцев.

"Дорогие братья и сестры! На радость детям для увеличения живого уголка на детской площадке планируем приобрести еще белок-девочек для формирования пар. Просим оказать посильную помощь", - пишут в паблике православного прихода.

Как помочь религиозной организации, можно узнать здесь.

Напомним, иерей Вадим Бикмухаметов открыл на территории храма игровую площадку для детей в 2018 году. По мнению священника и прихожан, "это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни".

При детской площадке появился и живой уголок. Здесь живут белки, кролики, птицы и собаки.

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