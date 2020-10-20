Девочек-белочек ищут для живого уголка при православном храме на севере Карелии

Православный приход храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске просит помочь приобрести для живого уголка детской площадки новых питомцев.

"Дорогие братья и сестры! На радость детям для увеличения живого уголка на детской площадке планируем приобрести еще белок-девочек для формирования пар. Просим оказать посильную помощь", - пишут в паблике православного прихода.

Как помочь религиозной организации, можно узнать здесь.

Напомним, иерей Вадим Бикмухаметов открыл на территории храма игровую площадку для детей в 2018 году. По мнению священника и прихожан, "это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни".

При детской площадке появился и живой уголок. Здесь живут белки, кролики, птицы и собаки.