Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего школьника
Сегодня 12:01
Участок под частными гаражами в Петрозаводске продадут под коммерческую застройку 8
Сегодня 10:35
Опубликованы кадры с места страшной аварии в Карелии, где погибли два человека (ФОТО)
Сегодня 15:52
Увеличен прожиточный минимум для жителей Карелии 6
Сегодня 11:22
В Карелии на сегодняшний день от COVID-19 не излечились еще 718 человек 1
Сегодня 08:52

Девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма

Новости. Происшествия
21:30, 10 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Ее смыло волной в море, когда она фотографировалась на пирсе.

Волна смыла девочку, которая стояла на пирсе в городе Холмске на юге Сахалина и пыталась сделать селфи на фоне бушующего моря. Ребенка спасти не удалось, пишет ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую служба района.

"Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась", – сообщил собеседник агентства.

Погибшей было 16 лет.

По информации диспетчера, на место происшествия прибыли спасатели и правоохранительные органы. Они вместе с местными жителями смогли вытащить девочку на берег. Несмотря на усилия медиков, откачать ребенка не удалось. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

Сегодня 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 3
Сегодня 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»