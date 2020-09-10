Девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма

Ее смыло волной в море, когда она фотографировалась на пирсе.

Волна смыла девочку, которая стояла на пирсе в городе Холмске на юге Сахалина и пыталась сделать селфи на фоне бушующего моря. Ребенка спасти не удалось, пишет ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую служба района.

"Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась", – сообщил собеседник агентства.



Погибшей было 16 лет.

По информации диспетчера, на место происшествия прибыли спасатели и правоохранительные органы. Они вместе с местными жителями смогли вытащить девочку на берег. Несмотря на усилия медиков, откачать ребенка не удалось.