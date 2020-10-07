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Девочка, упавшая с 5 этажа в Петрозаводске, находится в тяжелом состоянии

Новости. Происшествия
11:47, 08 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Минздрав Карелии рассказал о состоянии 6-летней девочки, которая выпала из окна 5 этажа в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, девочка находится в сознании.

"Ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 7 октября в 18.11 на Перевалке 6-летняя девочка решила помахать рукой папе, который был на улице, и выпала из окна 5-го этажа. С травмами пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу.

Следком Карелии проводит проверку по факту произошедшего.

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