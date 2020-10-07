Девочка, упавшая с 5 этажа в Петрозаводске, находится в тяжелом состоянии

Минздрав Карелии рассказал о состоянии 6-летней девочки, которая выпала из окна 5 этажа в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, девочка находится в сознании.



"Ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.



Напомним, 7 октября в 18.11 на Перевалке 6-летняя девочка решила помахать рукой папе, который был на улице, и выпала из окна 5-го этажа. С травмами пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу.



Следком Карелии проводит проверку по факту произошедшего.