Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по кикбоксингу

Карельская спортсменка Екатерина Зимина победила на открытом чемпионате и первенстве Федерации кикбоксинга России.

В городе Красноармейск Московской области с 16 по 18 апреля проходил открытый чемпионат и первенство Федерации К-1 России. Об этом рассказали в паблике Академии смешанных единоборств «KNOCKOUT».

Воспитанница петрозаводского клуба смешанных единоборств «KNOCKOUT» Екатерина Зимина из Карелии завоевала «злолто» на чемпионате, показав высокий уровень подготовки.

Тренером спортсменки является Руслан Гевкан.