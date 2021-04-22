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Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по кикбоксингу

Новости. Спорт
17:20, 23 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Академия смешанных единоборств "KNOCKOUT"»
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Карельская спортсменка Екатерина Зимина победила на открытом чемпионате и первенстве Федерации кикбоксинга России.

В городе Красноармейск Московской области с 16 по 18 апреля проходил открытый чемпионат и первенство Федерации К-1 России. Об этом рассказали в паблике Академии смешанных единоборств «KNOCKOUT».

Воспитанница петрозаводского клуба смешанных единоборств «KNOCKOUT» Екатерина Зимина из Карелии завоевала «злолто» на чемпионате, показав высокий уровень подготовки.

Тренером спортсменки является Руслан Гевкан.

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