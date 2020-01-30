Девушка на иномарке попала под фуру на заснеженной дороге в Карелии

В Костомукше 20-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля и попала в ДТП, где сама же и пострадала, сообщил в ГИБДД Карелии.

В четверг, 30 января, в 16.10 в Костомукше, на 8 км региональной автодороги "Костомукша – ГОК" 20-летняя водитель автомобиля Hyundai допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП водитель Hyundai получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.