Девушка попала под машину в Петрозаводске

ДТП произошло в районе новостроек на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду, 2 октября, в 19.52 на перекрестке нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог ул. Петра Тикиляйнена - проезд Вьюжный водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по линии тротуара, не убедившись в безопасности перехода.

В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована.