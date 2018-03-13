17:40, 13 Марта 2018
Девушка прогуляла на вечеринке валюту жителя Петрозаводска, с которым познакомилась в соцсетях
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Знакомство в социальных сетях закончилось для жителя Петрозаводска потерей валюты, сообщает МВД Карелии.
В полицию поступило заявление от 30-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина сообщил, что у него из квартиры были похищены 770 долларов и 150 евро. Накануне он познакомился в соцсети с девушкой и пригласил ее к себе домой. Пропажу денег обнаружил после ее ухода.
Заявитель знал лишь имя гостьи. Вскоре 19-летняя подозреваемая была задержана. Она созналась в содеянном. Полицейским девушка рассказала, что деньги потратила на вечеринку, о которой узнала в той же группе.
В рамках возбужденного уголовного дела о краже ведется следствие.
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