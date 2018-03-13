Девушка прогуляла на вечеринке валюту жителя Петрозаводска, с которым познакомилась в соцсетях

Знакомство в социальных сетях закончилось для жителя Петрозаводска потерей валюты, сообщает МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от 30-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина сообщил, что у него из квартиры были похищены 770 долларов и 150 евро. Накануне он познакомился в соцсети с девушкой и пригласил ее к себе домой. Пропажу денег обнаружил после ее ухода.

Заявитель знал лишь имя гостьи. Вскоре 19-летняя подозреваемая была задержана. Она созналась в содеянном. Полицейским девушка рассказала, что деньги потратила на вечеринку, о которой узнала в той же группе.

В рамках возбужденного уголовного дела о краже ведется следствие.