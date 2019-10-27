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Новости. Криминал
13:47, 27 Октября 2019
фото: следственный комитет Российской Федерации

"Девушка пыталась сопротивляться, хватала руками клинок, но не смогла удержать меня"

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"Петрозаводский маньяк" рассказал в Верховном суде Карелии, как убивал девушек.

В минувший четверг, 24 октября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Заседание было особенно тяжелым для пострадавших: родителям рассказали, как Ипатов убивал их детей, за что он лишил жизни двух незнакомых ему девушек.

Сам подсудимый полностью признал свою вину в преступлениях и раскаялся в содеянном, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Его рассказ об убийствах и избиениях зачитал из материалов дела прокурор Сергей Скворцов.

Ипатов без всяких эмоций слушал прокурора, лишь рука подергивалась от пульсирующей вены, а напротив сидели родители убитых и изрезанных девушек и плакали.

- Потом пошел в сторону Кирова вдоль Лососинки. Намеревался подыскать такси. Нож нес в кармане. Остановился под мостом Советским, чтобы смешать водку и спрайт. Это было где-то в 14.00 часов, навстречу мне шла девушка, разговаривала по телефону. Спросил: сколько времени? Получил грубый ответ: "Купил бы лучше себе часы". Ответ девушки взбесил меня, поскольку я был еще агрессивен после встречи с Алёной. Я набросился на девушку. Решил ее убить. Набросился и стал наносить множественные удары. Девушка пыталась сопротивляться. Хватала руками клинок, но не смогла удержать меня. Я наносил ей удары, пока она не упала на землю. Из ран девушки текла кровь, которая просачивалась сквозь одежду. Я перестал наносить удары ножом, поскольку увидел, как к месту подъезжает велосипедист. Я оставил девушку, убрал нож в карман и убежал к театру, сел в такси и поехал в Сулажгору. Купил водку, спустился на Шуйское шоссе и позвонил Ксюше – она мой хороший друг. Ей сообщил об убийствах.

Потом был задержан полицией. Убегая от них, выбросил нож.

Подробнее читайте в нашем репортаже из зала суда.

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