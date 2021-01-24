Девушка в Петрозаводске выпала из окна многоэтажки

Помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней девушке, упавшей с четвертого этажа, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшее воскресенье, 24 января, около 8.30 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой помочь полиции.
В доме на проспекте Ленина из окна четвертого этажа выпала молодая женщина, ее необходимо было снять с козырька подъезда.
Спасатели МЧС достали пострадавшую с крыши подъезда и передали сотрудникам скорой помощи. Девушка получила множественные травмы и была госпитализирована.
На данный момент проводится проверка по факту произошедшего.
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