Девушка в Петрозаводске выпала из окна многоэтажки

Помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней девушке, упавшей с четвертого этажа, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 24 января, около 8.30 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой помочь полиции.

В доме на проспекте Ленина из окна четвертого этажа выпала молодая женщина, ее необходимо было снять с козырька подъезда.

Спасатели МЧС достали пострадавшую с крыши подъезда и передали сотрудникам скорой помощи. Девушка получила множественные травмы и была госпитализирована.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего.