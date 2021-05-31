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Девушка в поселке Карелии отомстила обидчику, угнав авто его матери

Новости. Происшествия
09:48, 01 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Повздорившая с земляком 18-летняя жительница Суоярвского района угнала авто его матери за 10 километров от поселка, а потом пешком вернулась обратно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление 38-летней жительницы одного из поселков. Женщина обнаружила, что принадлежащая ей легковая машина, которую она обычно паркует у дома, исчезла.

Оперативники нашли автомобиль в десяти километрах от поселка, неподалеку от лесного озера. Транспорт вернули владелице и выяснили обстоятельства произошедшего. В один из воскресных вечеров в молодежной компании произошел конфликт. Одна из его участников — 18-летняя местная жительница — пошла к дому ее обидчика и увидела машину, принадлежащую его матери.

Девушка знала, где хранятся ключи, поэтому без труда завела автомобиль и, решив отомстить, выехала за пределы поселка. Там она бросила отечественное авто и вернулась домой в поселок.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-06-01 10:10:53
Т.е. по факту, наказала сама себя. Мало того, что два часа по лесу пешком возвращалась, так еще и с полицией разбираться придется.
кир
2021-06-01 10:07:24
Своими руками и ногами сделала себе будущее.
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