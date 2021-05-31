Девушка в поселке Карелии отомстила обидчику, угнав авто его матери

Повздорившая с земляком 18-летняя жительница Суоярвского района угнала авто его матери за 10 километров от поселка, а потом пешком вернулась обратно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление 38-летней жительницы одного из поселков. Женщина обнаружила, что принадлежащая ей легковая машина, которую она обычно паркует у дома, исчезла.

Оперативники нашли автомобиль в десяти километрах от поселка, неподалеку от лесного озера. Транспорт вернули владелице и выяснили обстоятельства произошедшего. В один из воскресных вечеров в молодежной компании произошел конфликт. Одна из его участников — 18-летняя местная жительница — пошла к дому ее обидчика и увидела машину, принадлежащую его матери.

Девушка знала, где хранятся ключи, поэтому без труда завела автомобиль и, решив отомстить, выехала за пределы поселка. Там она бросила отечественное авто и вернулась домой в поселок.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.