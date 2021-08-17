Девушка-водитель спровоцировала групповое ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии столкнулись несколько автомобилей, информирует Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 19 августа, в Петрозаводске на Лесном проспекте.

24-летняя женщина-водитель на автомобиле «Skoda Fabia» неправильно выбрала скорость движения и совершила столкновение с автомобилем «Citroën». Затем «Citroën» откинуло на автомобиль «Hyundai». После чего произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi Outlander» с машиной «Skoda Fabia».

В результате аварии автомобили получили повреждения. На место происшествия скорая медицинская помощь и наряд ГИБДД не выезжали. ДТП было оформлено по европротоколу.

29-летняя женщина-водитель автомобиля «Citroën» позднее самостоятельно обратилась за медицинской помощь в БСМП Петрозаводска и по медицинским показаниям была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что скрытый патруль ГИБДД остановил на трассе в Карелии женщину, совершившую опасный обгон.