Девушке, зарезавшей сожителя дома в Петрозаводске, грозит до 15 лет тюрьмы

Республиканское управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о гибели жителя Петрозаводска от рук сожительницы.

Преступление было совершено зимой.

"По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемая, находясь дома в городе Петрозаводске, будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему множественные колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - сообщает во вторник СУ СК.

Действия 23-летней петрозаводчанки квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в ведомстве.