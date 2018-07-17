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Новости. Криминал
16:55, 17 Июля 2018

Девушке, зарезавшей сожителя дома в Петрозаводске, грозит до 15 лет тюрьмы


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Республиканское управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о гибели жителя Петрозаводска от рук сожительницы.

Преступление было совершено зимой.

"По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемая, находясь дома в городе Петрозаводске, будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему множественные колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - сообщает во вторник СУ СК.

Действия 23-летней петрозаводчанки квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в ведомстве.

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