Диабетики в Карелии пожаловались, что с ноября не могут получить бесплатные лекарства

Больные сахарным диабетом, которые по закону могут бесплатно получать лекарства и средства самоконтроля, жалуются на дефицит этих медикаментов в Карелии.

Об этом сообщил сегодня депутат парламента Михаил Уханов на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике.

«Вчера мне жаловались родители детей, больных сахарным диабетом из Петрозаводска и других мест. А в Питкяранте я разбирался по обращению пенсионерки-инвалида из поселка Импилахти, вчера пытался выяснить у врача-эндокринолога питкярантской больницы. Она мне ответила, что никаких поступлений ни лекарств, ни средств самоконтроля с ноября месяца 2022 года не было. Разнарядки на 2023 год также не поступало. Я вчера отправил родственников этой женщины в аптеку купить за 1,5 тыс. лекарство, без которого ей жить нельзя», — заявил депутат.

Ему ответил заместитель министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман.

«Откуда врач может знать про разнарядку? Выделяются средства медицинскому учреждению. Медицинское учреждение должно закупать», — сказал замминистра.

По его словам, необходимые медикаменты закуплены.

«Есть переходящие лекарства и средства самоконтроля, которые идут с прошлого года. Были заключены контракты в ноябре–декабре с поставкой в январе. Сейчас лекарства и средства самоконтроля начинают поступать», — пояснил представитель Минздрава.

Он пообещал разобраться в конкретной ситуации, о которой говорил депутат.