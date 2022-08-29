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Диетолог назвала допустимую норму шоколада в день

Новости. Общество
00:10, 02 Сентября 2022
фото: pixabay.com / jackmac34

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Допустимая суточная доза шоколада оказалась довольно скромной.

Без вреда для здоровья и фигуры в день, при условии сбалансированного питания, можно съедать три кусочка шоколада или три конфеты. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно знать свою норму. В день в среднем, при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов темного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приема пищи. И тогда человек не будет набирать вес», — объяснила Нурия Дианова.

При этом диетолог подчеркнула, что сладкое нужно есть после основного приема пищи. «Эти три кусочка человек должен употребить с едой. То есть у него полезный обед или завтрак, он съел основные компоненты — кашу, кусок сыра, какие-то фрукты или овощи. И к чашке кофе, не более 200 мл, чтобы пищеварение было оптимальным, он добавил одну конфетку или кусочек шоколада. Тогда не будет резкого скачка глюкозы, потому что он положил другие компоненты. А если он садится отдельно чай пить, то это «здравствуйте, талия и диабет», — добавила Дианова.

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