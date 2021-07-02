Диетолог перечислила 10 главных заблуждений о здоровом питании

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании.

Она поделилась советами в Instagram-аккаунте, о чем написала Лента.ру.

Прежде всего, медик рекомендовала разнообразить питание, а не восполнять дефициты витаминов, минералов и питательных веществ с помощью БАДов. Она отметила, что их бесконтрольное употребление небезопасно. По мнению Комиссаровой, точно не стоит отказываться от фруктов, а переставать есть молочные продукты и глютен нужно только при определенных заболеваниях.

Диетолог призвала не заставлять себя пить восемь стаканов воды в день и завтракать, если не хочется, и в то же время не отказываться от перекусов, если без них никак. Комиссарова добавила, что в принципе не стоит принуждать себя к чему-то в питании, так как это нездоровый подход к похудению.

По мнению врача, не существует никаких запрещенных продуктов, не нужно отказываться даже от сахара. Иногда можно съесть любимую конфету или печенье, намного важнее спокойное отношение к еде.

«Мы не поправляемся от хлеба, шоколада, бананов, риса, мы набираем вес от переедания в целом и низкой физической активности», — добавила Альбина Комиссарова.

Комиссарова подчеркнула, что нет никакой разницы, в какое время дня есть высокоуглеводную пищу. Главное — потратить эти калории за сутки. При этом не стоит бежать в спортзал сразу после поедания торта. Физическая активность должна быть в радость, а не восприниматься как наказание.

Напоследок врач добавила, что нет никакой специальной еды для похудения вроде овсяной муки, семян чиа и соевого молока. Главное — питаться разнообразно и соблюдать норму килокалорий.