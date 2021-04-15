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Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем

Новости. Общество
21:30, 15 Апреля 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия
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Британский диетолог Шан Бейкер назвала продукты и напитки, которые помогают бороться с похмельем.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

По словам эксперта, самый эффективный способ предотвратить сильное похмелье — пить много воды, желательно с добавлением сахара и соли. Это следует делать после каждого приема алкоголя.

Также полезно заранее напиться молока или йогурта — они, по утверждению Бейкер, ослабляют негативное влияние алкоголя на организм. Еще один продукт, рекомендуемый перед попойкой, — это рыба, но при необходимости ее можно заменить капсулами с жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые продаются в аптеке.

После употребления алкоголя диетолог советует добавить шпинат в утренний смузи или салат. Кроме того, необходимы фрукты, которые богаты калием, например, бананы или авокадо. А чувство тошноты, сопровождающее похмелье, можно ослабить за счет имбиря или ананаса, содержащего фермент бромеилаин.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара, однако запивать крепкий алкоголь неэффективно.

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