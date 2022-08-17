Диетолог предупредила о раннем старении и слабоумии из-за употребления чипсов

В результате обжаривания картофеля в масле образуются канцерогены, которые разрушают сердечно-сосудистую систему и влияют на умственные способности.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.

«В чипсах не просто пустые калории, как в белой муке, там ещё есть конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию», — заявила диетолог.

Соломатина посоветовала не употреблять чипсы из картофеля чаще одного раза в месяц. При желании их можно приготовить дома на рафинированном растительном или оливковом масле, при этом масло нужно менять после каждой партии. Однако даже при таком способе их нельзя есть часто. Лучше заменить картофельные чипсы слайсами из банана или моркови, добавила диетолог.