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Диетологи назвали последствия употребления огурцов

Новости. Общество
19:10, 26 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Знакомый всем россиянам овощ серьезно влияет на человеческий организм.

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять свежие огурцы для того, чтобы снизить вес, поскольку они помогают очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

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Последствием употребления хотя бы одного огурца в день станут видимые улучшения кожи, похудение, уменьшение отеков. Овощ на 95 процентов состоит из воды, на остальные пять — из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира.

В огуречной кожуре содержатся витамины К, А, С, небольшое количество витаминов группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови, очищают сосуды от холестериновых бляшек. Мякоть помогает нормализовать работу кишечника.

Огурцы также содержат гормон радости серотонин, поэтому врачи советуют включать их в рацион при апатии, усталости или депрессии. Они насыщают кожу влагой, снимают высыпания и покраснения, разглаживают мелкие морщинки. Содержащиеся в них фисетины улучшают память и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Однако есть полезный овощ не следует при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит, колит, поскольку сок может повышать уровень кислотности желудка, а чрезмерное употребление может его растянуть.

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