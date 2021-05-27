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Диетологи назвали продукты питания, помогающие сбросить вес

Новости. Общество
19:40, 27 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают поддерживать здоровый вес.

Рекомендации опубликовала Лента.ру со ссылкой на издание Eat This, Not That!

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Диетолог Лорен Хьюберт считает, что при похудении могут быть полезны бобовые культуры — бобы, чечевица, нут и другие. Она утверждает, что их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений на калорийность пищи.

Диетолог Роксана Эсани считает, что при похудении следует включить в рацион авокадо. «Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости, — объясняет она. — Это значит, что ваш аппетит будет подавлен, и вы будете сыты дольше».

Нью-йоркский диетолог Кери Ганс рекомендует худеющим есть клубнику. По ее словам, в этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес.

Другие диетологи, опрошенные изданием, также советовали сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис, фисташки и йогурт.

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