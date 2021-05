Диетологи назвали продукты питания, помогающие сбросить вес

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают поддерживать здоровый вес.

Рекомендации опубликовала Лента.ру со ссылкой на издание Eat This, Not That!

Диетолог Лорен Хьюберт считает, что при похудении могут быть полезны бобовые культуры — бобы, чечевица, нут и другие. Она утверждает, что их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений на калорийность пищи.

Диетолог Роксана Эсани считает, что при похудении следует включить в рацион авокадо. «Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости, — объясняет она. — Это значит, что ваш аппетит будет подавлен, и вы будете сыты дольше».

Нью-йоркский диетолог Кери Ганс рекомендует худеющим есть клубнику. По ее словам, в этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес.

Другие диетологи, опрошенные изданием, также советовали сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис, фисташки и йогурт.