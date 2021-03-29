Дикие северные олени ушли из национального парка Карелии

Следы диких северных оленей практически не встречались зимой в национальном парке "Водлозерский".

В январе-феврале на территории национального парка "Водлозерский" специалисты провели зимний маршрутный учет (ЗМУ) – мероприятие, позволяющее оценить численность разных видов животных, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Следы диких северных оленей практически не встречались. В карельской части парка отмечен лишь один след, в Архангельской - шесть. Обследование территории на снегоходах, выполненное в начале марта, подтвердило, что почти все олени откочевали за пределы национального парка. Лишь в южной части отмечены следы одного оленя и запорошенные следы стада из 4-5 животных. Следы небольших групп оленей наблюдались также за границами национального парка.

В этом году запоздала миграция лосей. Обычно в ноябре-декабре лоси откочевывают с северной части парка, где рано устанавливается снежный покров, к Водлозеру, где проще добыть пропитание. Но в январе этого года плотность лосей на севере была существенно выше, чем в южной части нацпарка, хотя общая численность лосей соответствует средним многолетним показателям.

Как отмечают в парке, снижается численность белки, зайца-беляка и горностая. При это наблюдается высокая численность куницы и волка (на территории парка обитает около 13-15 серых хищников).

Снизилась численность всех видов тетеревиных птиц. Сказалась предыдущая малоснежная зима, когда тетеревиным было сложно прятаться в сугробах от своих врагов, неурожай дикорастущих ягод прошлого года.

В целом наблюдения зимы 2021 года показали, что численность большинства видов животных в текущем году не отличается от средних многолетних показателей.

Ранее сообщалось, белохвостый олень зря перебежал из Финляндии в Карелию.